esperto in truffe ad anziani a soli 16 anni arrestato ad ischia

Tempo di lettura: 3 minuti Ha solo 16 anni ma è giĂ un esperto in truffe ai danni di anziani. L’ultima sua vittima una madre 83enne di Ischia. “ Abbiamo arrestato sua figlia e se vuole liberarla deve pagare una cauzione”. E’ iniziata così la telefonata del finto maresciallo. Poi si è presentato a casa ed è riuscito a portare via i risparmi di una vita pari a circa 10mila euro e dei gioielli per poi allontanarsi. L’anziana, però, subito dopo, comprende di essere stata vittima di una truffa e parla con sua figlia che contatta il 112. I carabinieri della compagnia di Ischia – allertati dalla centrale operativa – si mettono alla ricerca di un giovane che si aggira sull’isola con indosso una maglietta bianca e un jeans. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

