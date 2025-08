Esordio David | l’attaccante canadese debutta con la maglia della Juventus nel test contro la Reggiana? La decisione ufficiale di Tudor

Esordio David: l’attaccante canadese debutta con la maglia della Juve nel test contro la Reggiana? La decisione ufficiale di Tudor per la sfida di oggi. È il giorno dell’esordio in bianconero per Jonathan David. L’attaccante canadese classe 2000, arrivato quest’estate a parametro zero dal Lille, scenderà in campo dal primo minuto  nell’amichevole tra Juventus  e Reggiana, in programma alle 11:00 alla Continassa. Si tratta del primo test stagionale per la squadra di Igor Tudor, che sfrutterà il match per iniziare a testare gli equilibri tattici in vista della nuova stagione. David sarà il riferimento offensivo del 3-4-2-1 scelto dal tecnico croato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Esordio David: l’attaccante canadese debutta con la maglia della Juventus nel test contro la Reggiana? La decisione ufficiale di Tudor

