Esodo estivo weekend da bollino nero | oggi il giorno più critico 13 milioni in viaggio

L’esodo estivo entra nel vivo e, come previsto, si traduce in traffico intenso su tutta la rete stradale e autostradale italiana etichettando questo weekend da bollino nero. Secondo le stime dell’Osservatorio sulla mobilità stradale di Anas, per il solo fine settimana in corso si attendono oltre 13 milioni di spostamenti di autoveicoli. Weekend da bollino . L'Identità . 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Esodo estivo, weekend da bollino nero: oggi il giorno più critico 13 milioni in viaggio

In questa notizia si parla di: bollino - esodo - estivo - nero

Prove generali di esodo estivo, traffico sulle strade nel weekend: scatta il bollino rosso - (Adnkronos) – Traffico da bollino rosso oggi, sabato 19 luglio 2025. "Nel terzo fine settimana di luglio lungo la rete stradale e autostradale di Anas (Gruppo Fs Italiane) è atteso traffico in costante aumento con spostamenti in crescita dai grandi centri urbani verso le località di villeggiatura, di mare al sud e di montagna a […]

Esodo estivo, milioni di italiani in viaggio: «Traffico da bollino giallo». Dal Sud all'estero, le destinazioni preferite - Il primo weekend della calda estate italiana è segnato dall'immancabile esodo di milioni di italiani che si sono messi in movimento verso le mete turistiche o le consuete gite fuoriporta.

Traffico da bollino rosso nel primo esodo di luglio - Motori scaldati già da venerdì sera. Nel primo esodo di luglio tutto corre o rallenta in coda, secondo le previsioni.

Esodo estivo, milioni in auto per le vacanze: è bollino nero. In Calabria monitorate A2, Statale 107 e 18 https://quicosenza.it/news/calabria/esodo-estivo-milioni-in-auto-per-le-vacanze-e-bollino-nero-in-calabria-monitorate-a2-statale-107-e-18… via @quicosen Vai su X

Bollino nero sabato 2 agosto. Massimo traffico lungo A2, SS106 e SS18.... #calabria #esodoestivo Vai su Facebook

Esodo estivo, primo bollino nero per il weekend del 2 agosto; Previsioni traffico autostrade, esodo da bollino nero su A14 e A1; Previsioni traffico autostrade: bollino nero nel weekend 2-3 agosto 2025.

Previsioni traffico autostrade, esodo da bollino nero su A14 e A1 - Sabato di partenze nelle vie delle vacanze anche in Emilia Romagna e Marche, per raggiungere le località di villeggiatura, dal mare alla montagna. Riporta msn.com

Esodo estivo, weekend da bollino nero. Più di 13 milioni di auto in viaggio - In base alle stime dell’Osservatorio Mobilità Stradale di Anas per questo weekend si attendono 13 milioni e 155mila spostamenti di autoveicoli. Secondo ekuonews.it