Al via l’ esodo di agosto: primo fine settimana da bollino nero sulle strade italiane, con uno spostamento di 13 milioni di veicoli previsto dall’Osservatorio Mobilità Stradale di Anas. Sabato 2 agosto il giorno più critico, con la maggior parte degli spostamenti dai centri urbani verso le località di villeggiatura. Domenica 3 agosto è invece previsto bollino rosso: nel corso della serata si concentreranno i rientri verso le grandi città di chi ha scelto di spostarsi solo per il fine settimana. In vista del grande aumento dei flussi lungo le autostrade, Anas ha potenziato l’impegno del personale su tutto il territorio nazionale, ridimensionando la presenza dei cantieri. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Esodo estivo, primo weekend da bollino nero: in viaggio 13 milioni di veicoli