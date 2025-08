Errate valutazioni cliniche Donna di quarant’anni subisce danni permanenti

La Corte di Appello di Firenze ha disposto un indennizzo di 800mila euro a favore di una giovane donna (meno di 40 anni) residente in provincia di Siena, che, come riporta l’edizione fiorentina di ieri del quotidiano La Repubblica, ha subito molti e gravissimi danni fisici e morali da una serie di errate valutazioni cliniche delle sue condizioni di salute all’ ospedale Campostaggia di Poggibonsi: perdita della vista, dell’equilibrio e di forza negli arti superiori, scosse elettriche a quelli inferiori e impossibilitĂ di avvertire odori e sapori. Il tutto a causa di una trombosi dei seni venosi cerebrali non diagnosticata, nonostante le 6 visite al pronto soccorso per i fortissimi dolori di testa che accusava. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Errate valutazioni cliniche. Donna di quarant’anni subisce danni permanenti

