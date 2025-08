Erosione non solo a Scossicci | Nessuno pensa alla zona sud

"Siamo amareggiati perché tutti parlano solo di Scossicci e dei fondi per le nuove scogliere, ma nessuno si vuole ricordare della zona sud. Mercoledì pomeriggio abbiamo dovuto chiudere la spiaggia e livellarla con un escavatore. Alla fine siamo stati costretti a togliere una fila di ombrelloni, e cioè ben 27 posti". È la rabbia di Mattia Dovesi, titolare con la sua famiglia dello stabilimento balneare Il ritorno di Guerrina e Domenico, sul lungomare Marinai d’Italia a Porto Recanati. Infatti le mareggiate degli ultimi giorni hanno eroso gravemente quasi tutti il litorale cittadino, compreso quello sud. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Erosione non solo a Scossicci: "Nessuno pensa alla zona sud"

