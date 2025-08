Erika alle 4 la telefonata in lacrime | Ho avuto un incidente in macchina Vorrei un taxi ma non so dove sono

Sono le 4 del 6 luglio. Una donna compone sul suo smartphone il numero 028585. È molto agitata, in lacrime: "Ho avuto un incidente con l’auto, mi aiuti", riesce a dire. L’operatore della centrale taxi le chiede dove si trovi per inviare un’auto bianca, ma lei non ha idea del punto esatto in cui è finita: "Non so dove sono, vedo del verde attorno a me". A quel punto, l’interlocutore le domanda da dove sia partita, così da farsi un’idea del possibile tragitto, ma pure a quel quesito non c’è risposta: "Non me lo ricordo". La conversazione si chiude con un nulla di fatto. Quella persona era Erika Ferini Strambi, la cinquantatreenne impiegata dell’area Risorse umane di Luxottica trovata senza vita il 16 luglio nelle campagne tra Pantigliate e Peschiera Borromeo, lungo la provinciale 182. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Erika, alle 4 la telefonata in lacrime: "Ho avuto un incidente in macchina. Vorrei un taxi, ma non so dove sono"

