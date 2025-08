Era tutto fatto ma Conte Cambia idea L' esterno arriva grazie a De Bruyne

Frenate, virate e strambate. Il mercato del Napoli è in continua evoluzione e, quando una traccia sembrava definita, arriva il contrordine. Dopo aver trovato un accordo di massima con il Girona, l'affare per il terzino Miguel Gutierrez è stato improvvisamente congelato. La notizia, riportata dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, svela un cambio di strategia preciso: il Napoli è tornato a dare la prioritĂ all'acquisto di un'ala sinistra offensiva "pura". Una decisione che riapre scenari affascinanti, rimettendo in gioco i grandi nomi della Premier League che tanto piacciono ad Antonio Conte. 🔗 Leggi su Napolissimo.it © Napolissimo.it - Era tutto fatto ma Conte Cambia idea. L'esterno arriva grazie a De Bruyne

In questa notizia si parla di: arriva - tutto - fatto - conte

Gli rompe lo specchietto, dopo tre anni arriva la lettera con 50 euro che spiega tutto. Che storia! - La vita quotidiana è spesso fatta di piccoli incidenti, molti dei quali finiscono nel dimenticatoio. Tra questi, ci sono danni alle cose materiali, che purtroppo possono restare irrisolti, senza che nessuno si faccia carico delle conseguenze.

Tonali, arriva l’annuncio per la Juventus: cambia tutto in vista dell’estate - Il centrocampista azzurro potrebbe diventare uno dei protagonisti del prossimo calciomercato estivo, con le notizie che arrivano dall’Inghilterra che riguardano anche i bianconeri Tonali, arriva l’annuncio per la Juventus: cambia tutto in vista dell’estate (LaPresse) – SerieANews.

Meteo, arriva il ciclone di maggio e cambia tutto: quando torna il freddo e quanto dura - Il breve respiro di stabilità concesso dall’anticiclone nel fine settimana sta per concludersi. Dopo giornate caratterizzate da un graduale aumento delle temperature e cieli sereni, l’Italia si prepara a un repentino cambiamento delle condizioni meteo.

Il leader M5s Giuseppe Conte a tutto tondo sulle prossime regionali. A cominciare dalla rotta impressa per la Campania con cui l’ex premier ha dato il via libera all’asse Pd-M5s facendo mettere d’accordo Elly Schlein ed Enzo De Luca: «Bisogna innovare ma Vai su Facebook

Osimhen al Galatasaray è fatta: finalmente è pronto a volare in Turchia; Antonio Conte ha fatto la sua solita cosa anche al Napoli; Da Iacona a Conte, da Gratteri a Giletti e Gomez: arriva la 5ª edizione del Festival del Giornalismo e del….

Conte: "Se si arriva decimi tutta Napoli arriva decima! Dev'essere un anno stimolante con lo scudetto sulla maglia" - Le parole in diretta dell'allenatore della SSC Napoli che parla di calciomercato, dei nuovi acquisti e della nuova stagione che sta per pa ... Segnala msn.com

“SCUDETTO TOLTO”, terremoto in casa Napoli | L’annuncio è devastante: tutto inutile per Conte - Tutto il lavoro fatto da Conte ed i suoi calciatori è andato in fumo: arriva lo scossone a Napoli, revoca dello Scudetto ... Da calcioinpillole.com