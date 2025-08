Era in coma etilico 17enne stuprata a Ventimiglia

L'indagato si è avvalso della facoltà di non rispondere durante l'interrogatorio di garanzia

Malamovida a Marina di Ravenna: soccorso un ragazzo in coma etilico - Ravenna, 28 luglio 2025 – Da una parte i danni legati al maltempo, dall’altra i soliti problemi figli della movida.

Michele Morrone a ‘Belve’: “Per la fine di un amore sono finito in coma etilico” - (Adnkronos) – Torna 'Belve', il programma cult di Rai2 ideato e condotto Francesca Fagnani, prodotto da Fremantle e giunto alla quinta stagione: appuntamento in prima serata stasera alle 21.

Leonardo Apache La Russa e l'accusa di stupro: «La ragazza era prossima al coma etilico, non poteva essere consenziente»; Ciro Grillo, la difesa al contrattacco: Se Silvia avesse bevuto tutto quell’alcol, sarebbe andata in coma etilico; Si ubriaca in disco, è l'inizio di un incubo: violentata ragazzina di 15 anni.

Si ubriaca con gli amici e perde i sensi, notte da incubo per una 17enne - Croce Gialla e carabinieri sul posto Priva di sensi stordita dall’alcool finisce quasi in coma etilico ... Lo riporta youtvrs.it