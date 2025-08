Empori solidali donate 700 scarpe

Il grande cuore degli argentani batte per le famiglie maggiormente in difficoltà . In questi giorni Antonella e Mauro, in occasione della chiusura della loro attività di una vita, hanno donato 700 paia di scarpe per le famiglie beneficiarie degli Empori solidali Ferrara, in maniera particolare per l’ Emporio Solidale di Argenta, oltre che per una missione umanitaria in Kosovo. "Grazie di cuore per sostenere con un bene così prezioso le famiglie in difficoltà del territorio", commenta Davide Mancini, uno dei volontari più attivi. E aggiunge. "E’ una donazione molto gradita, significa che l’emporio svolge un servizio apprezzato dagli imprenditori e soprattutto dalla popolazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Empori solidali, donate 700 scarpe

In questa notizia si parla di: empori - solidali - scarpe - donate

Empori solidali, al via il festival provinciale: la speranza come tema centrale - ‘La speranza: un cammino, una scoperta, una relazione’. È questo il tema scelto per la quata edizione del Festival Provinciale degli Empori Ferraresi, che avrà luogo sabato 24 dalle 9 alle 13 alla Sala della Musica di via Boccaleone.

Il Festival degli empori solidali: "Luoghi simbolo per i cittadini" - "La speranza: un cammino, una scoperta, una relazione". È questo il tema scelto per la quarta edizione del festival provinciale degli Empori Ferraresi, che si è tenuto ieri mattina alla Sala della Musica di via Boccaleone.

Empori solidali, donate 700 scarpe; Ad Asti la spesa si fa al market solidale della Caritas con una scheda a punti valida 5 mesi.

Emporio solidale di Sanremo: 500 mila euro di spese donate - Sono i numeri straordinari di un impegno quotidiano, quello dell’Emporio solidale di Sanremo in via Marsaglia ... ilsecoloxix.it scrive

Empori solidali riuniti: "Risposte a necessità vere" - Il terzo Festival degli empori solidali ad Argenta ha riunito autorità locali e operatori per affrontare le nuove forme di povertà e promuovere la collaborazione tra enti e comunità. Scrive ilrestodelcarlino.it