Emilia muore a 37 anni a pochi mesi dal parto insieme al bimbo in grembo

Una vera e propria tragedia ha angosciato una comunità intera. Emilia è morta a pochi mesi dal parto. Era infatti incinta ed era pronta a vivere una delle emozioni più grandi della sua vita, invece il destino è stato crudele con lei ed è purtroppo deceduta ad appena 37 anni, insieme al bimbo che portava nella sua pancia. Lo stato di salute di Emilia è precipitato in poco tempo e nonostante i medici abbiano fatto anche l'impossibile pur di tenerla in vita, alla fine si sono dovuti arrendere e hanno constatato la morte della futura mamma. Un dolore lancinante che ha colpito la sua famiglia e tutti coloro che le volevano bene.

