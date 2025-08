Emergenza Morbillo in Italia la richiesta shock sui vaccini | A tappeto…

Un numero significativo di persone nel nostro Paese rischia di ammalarsi gravemente per un’infezione che si pensava sotto controllo. A lanciare l’allarme è un gruppo di ricercatori impegnati nello studio della diffusione del morbillo in Italia. I dati, pubblicati in una nota rivista scientifica, evidenziano una preoccupante fascia di popolazione non protetta. Complice una lunga fase di vaccinazioni incomplete e la ripresa dei contagi post-pandemia, cresce il timore di nuovi focolai nei prossimi mesi. I numeri, ottenuti analizzando un decennio di dati, mostrano come il virus sia tutt’altro che scomparso e, anzi, pronto a colpire soprattutto i più giovani. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Emergenza Morbillo in Italia, la richiesta shock sui vaccini: “A tappeto…”

In questa notizia si parla di: morbillo - italia - emergenza - richiesta

Morbillo: i casi in Italia sono quasi raddoppiati (anche con complicanze). I contagi e il rischio di focolai per l'estate - I casi di morbillo in Italia sono di nuovo in aumento. Nel mese di maggio 2025, secondo gli ultimi dati diffusi dall'Istituto superiore di sanità (Iss), le persone che hanno contratto questa malattia infettiva sono quasi raddoppiate rispetto ad aprile.

I casi di morbillo in Italia sono quasi raddoppiati (anche con complicanze). I contagi e il rischio di focolai per l'estate - I casi di morbillo in Italia sono di nuovo in aumento. Nel mese di maggio 2025, secondo gli ultimi dati diffusi dall'Istituto superiore di sanità (Iss), le persone che hanno contratto questa malattia infettiva sono quasi raddoppiate rispetto ad aprile.

Bimba di 19 mesi in fin di vita per il morbillo, in Italia è boom di casi - Una bambina di diciannove mesi ha rischiato la vita per il morbillo, anche se ora il peggio sembra alle spalle.

Vaccini e screening siano priorità: il Governo è impegnato ad agire; Afghanistan: 1 bambino al giorno muore di morbillo | MSF Italia; Epidemia di morbillo in Texas: quando la disinformazione diventa un’emergenza sanitaria.

Emergenza Morbillo in Italia, la richiesta shock sui vaccini: “A tappeto…” - Un numero significativo di persone nel nostro Paese rischia di ammalarsi gravemente per un’infezione che si pensava sotto controllo. Da thesocialpost.it

Morbillo in Italia 2024-2025: quanti casi, ricoveri e complicanze ... - Si tratta di una patologia molto contagiosa e potenzialmente grave, che può causare complicanze come encefaliti, polmoniti ... Scrive gazzetta.it