Elezioni regionali clima di fiducia crescente per il Pd La coalizione auspica il sì dei Cinque Stelle

FIRENZE – Prosegue la road map del centrosinistra verso le elezioni regionali. Nuovi incontri per il Pd con gli alleati di Avs, +Europa, Azione, Socialisti, Repubblicani, Sinistra Civica Ecologista e Italia Viva. I dem parlano di “clima di fiducia crescente” ma intanto non è ancora sciolto il nodo del nome del candidato governatore. “Il Partito Democratico della Toscana è impegnato a costruire una coalizione piĂą ampia possibile, al cui interno siano rappresentate tutte le sensibilitĂ dell’area riformista e progressista della nostra regione – è la nota ufficiale del Pd Toscana – Sono stati incontri costruttivi: dai potenziali alleati ad oggi c’è stata una condivisione unanime del percorso con la richiesta di arrivare alla formalizzazione dell’alleanza, con l’auspicio da parte di tutti di creare un campo largo con il Movimento 5 Stelle”. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

