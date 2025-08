Ecco tre nuovi ambulatori | Lavori da 100mila euro

Tre nuovi ambulatori nel centro di Rastignano, oltre 250mila euro di investimenti per la manutenzione di strade, parchi, scuole e il rifacimento di Piazza dei Martiri in centro a Pianoro, chiusura della Società di Trasformazione urbana (Stu) che dal 2004 si è occupata della riqualificazione del centro di Pianoro realizzando opere di pubblica utilità pari a 7-8 milioni di euro. Sulla Stu il consiglio comunale ha approvato la proposta della giunta civica di Luca Vecchiettini di chiudere la società : nata nel 2004 per la riqualificazione di Pianoro. In oltre 20 anni ha realizzato strade, piazze, fognature e altri interventi di pubblica utilità . 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ecco tre nuovi ambulatori: "Lavori da 100mila euro"

