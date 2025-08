La Divisione Calcio a 5 ha reso nota la composizione dei gironi dei tre campionati nazionali a cui parteciperanno altrettante squadre pratesi. Cominciamo dalla serie A2, la terza divisione maschile, che vedrĂ il Prato Calcio a 5 al via nel girone B, del quale faranno parte anche Buldog Lucrezia, Corinaldo, Imolese, Futsal Russi, Futsal Ternana, Grifoni, Jesina, Kappabi Potenza Picena, Modena Cavezzo Futsal e X Martiri Ferrara. In serie B maschile (quarto livello nazionale), invece, a far compagnia all’ Italgronda Futsal Prato nel girone C coi saranno Antenore Sport Padova, Arpi Nova Campi Bisenzio, Bagnolo Calcio a 5, Balca Poggese, Baracca Lugo, Futsal Torrita, Ibs Le Crete, Livorno 9 Boca, Mattagnanese, Polisportiva Villafontana e Versilia C5. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Ecco con chi se la vedranno le squadre pratesi. La Divisione Calcio a 5 ha reso noti i gironi