È morto il rapper romano Jesto aveva quarant’anni

Si è spento il 31 luglio, all’età quarant’anni, il rapper romano Jesto. A darne l’annuncio è suo fratello (da parte di madre) e collega Taiyo “Hyst” Yamanouchi, che ha scritto: «Nella notte del 31 di luglio ci lascia Justin Jesto Rossi Yamanouchi.Astro del Rap italiano e uomo di immensa levatura spirituale. Non si dica che lascia in vuoto, perché non è così. Lascia invece un’eredità di valore incalcolabile ed uno slancio all’elevazione morale e spirituale che le anime affini sapranno cogliere e sfruttare». Molti artisti, da Olly a Shade, da Willie Peyote a Frah Quintale, hanato il post, esprimendo il proprio cordoglio. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

