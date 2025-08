È lui Medico scomparso il mese scorso la scoperta più tragica | trovato morto

Finisce in tragedia il caso di Antonio Blagan√≤, il medico scomparso lo scorso 24 luglio da Lamezia Terme. Dopo giorni di ricerche senza sosta, nel pomeriggio di ieri √® arrivata la notizia che nessuno avrebbe voluto ricevere: il corpo senza vita del dottore √® stato ritrovato. Blagan√≤ aveva 67 anni ed era in servizio presso la guardia medica di Nocera Terinese. Le sue ultime immagini risalivano alle cinque del mattino del giorno della scomparsa, quando una telecamera lo aveva ripreso mentre lasciava la postazione medica. Poi, il silenzio. Il cadavere √® stato scoperto in un‚Äôarea impervia, nascosto tra la fitta vegetazione di un canneto lungo la fiumara del Savuto, nel territorio del comune di San Mango d‚ÄôAquino, in provincia di Catanzaro. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

