E Avis ora attiva le precauzioni | Un test per garantire le donazioni

Per quanto riguarda il West Nile Virus, anche l'Avis si è attivata con una serie di precauzioni. L'associazione ha fatto sapere che dal 4 luglio è stato diffuso "a tappeto" lo specifico test Wnv – Nat su tutte le donazioni di sangue, plasma, piastrine e multicomponent effettuate in provincia. Per permettere il test, a ogni donazione viene prelevata una provetta aggiuntiva, contrassegnata dal tappo arancione. "I campioni raccolti da Avis – spiega Giovanni Ceccherelli responsabile del Servizio Trasfusionale del Policlinico di Modena – vengono inviati quotidianamente a Bologna per la ricerca del virus.

