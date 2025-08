Dzeko | Sono ancora qua L' Inter? Chissà con me sarebbe potuta andare meglio

È il nuovo centravanti viola e a 39 anni Edin torna in Italia. "Mi sento a casa, qui ho imparato tutto. La carta d’identità è quella, ma sto davvero bene. Mi farò delle domande quando i giovani correranno il doppio di me". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Dzeko: "Sono ancora qua. L'Inter? Chissà, con me sarebbe potuta andare meglio..."

Dzeko Bologna, il bosniaco vuole tornare in Italia e i rossoblù sono la piazza giusta per quel traguardo - Edin Dzeko vuole tornare Bologna e ha scelto Bologna come piazza: il suo arrivo darebbe profondità ed esperienza all’attacco di Italiano Edin Dzeko, attaccante bosniaco oggi a quota 381 gol in carriera con i club, ha espresso il desiderio di tornare in Serie A e ha individuato nel Bologna una possibile destinazione ideale per chiudere […]

Signori su Dzeko: «I giocatori durano di più di quando giocavo io: oggi ci sono vari altri strumenti che ti dicono ogni cosa…» - di Redazione Signori su Dzeko: le parole dell’ex centravanti di Lazio e Sampdoria sul giocatore ritornato in Serie A dopo l’esperienza turca.

Fiorentina, ufficiale l'arrivo di Edin Dzeko: "Il Viola Park è bellissimo, sono carico per questa stagione" - Edin Dzeko è ufficialmente un nuovo calciatore della Fiorentina. L'attaccante ex Galatasaray, che già aveva fatto visita al Viola Park tre settimane fa, adesso è a tutti gli effetti un tesserato viola.

