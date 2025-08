Dzeko ripercorre la sua avventura in nerazzurro | Nessun rancore ma magari con me…

Edin DĹľeko ripercorre con serenitĂ la sua esperienza nerazzurra: “ Non provo rancore: a Milano ho vissuto due anni stupendi, conosco l’ambiente e tanti ragazzi che giocano ancora lì. La societĂ e l’allenatore hanno fatto determinate scelte, che li hanno portati a vincere uno scudetto e a tornare in finale di Champions “. Il bosniaco ha spesso ripensato alla finale di Champions League contro il Manchester City: “ Quando arrivi in finale sei a un passo dall’obiettivo. Con qualche episodio a favore avremmo potuto portare la coppa a casa “. Anche se l’attaccante non nasconde che nelle stagioni successive: “magari con me sarebbe potuto andare ancora meglio “. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it