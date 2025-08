Durazzano Estate 2025 | eventi musica e sapori nel cartellone estivo

Dal 17 agosto al 30 agosto spettacoli, concerti e la kermesse Gustarte animeranno Durazzano. L’Amministrazione Comunale di Durazzano annuncia il programma degli eventi estate 2025. Un’iniziativa pensata per rispondere a tre obiettivi fondamentali: valorizzare il territorio, favorire la socialità e promuovere il benessere collettivo. In un periodo dell’anno in cui la comunità ha bisogno di spazi di incontro e opportunità di svago, il Comune di Durazzano ha deciso di investire in una proposta culturale e ricreativa gratuita, inclusiva e diffusa, che possa coinvolgere i cittadini di tutte le età e promuovere la partecipazione attiva alla vita pubblica. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

In questa notizia si parla di: durazzano - estate - eventi - musica

Durazzano, il programma degli eventi estivi: il 5 settembre concerto di Andrea Sannino; Durazzano: Gustarte si è chiusa con il pieno di consensi e una folla di turisti che hanno popolato il centro storico Capocasale; Durazzano (BN), iniziato il conto alla rovescia per ‘Gustarte 2024’.

