Durazzano ecco il cartellone estivo Il sindaco Grasso | Vi aspettiamo

Tempo di lettura: 2 minuti L’ Amministrazione Comunale di Durazzano annuncia il programma degli eventi estate 2025. Un’iniziativa pensata per rispondere a tre obiettivi fondamentali: valorizzare il territorio, favorire la socialità e promuovere il benessere collettivo. In un periodo dell’anno in cui la comunità ha bisogno di spazi di incontro e opportunità di svago, il Comune di Durazzano ha deciso di investire in una proposta culturale e ricreativa gratuita, inclusiva e diffusa, che possa coinvolgere i cittadini di tutte le età e promuovere la partecipazione attiva alla vita pubblica. Si parte domenica 17 agosto con una grande festa per i bambini dalle ore 20. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Durazzano, ecco il cartellone estivo. Il sindaco Grasso: “Vi aspettiamo”

