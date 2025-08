Due lauree lo stesso giorno la storia di Alessandro Pippa non è unica | quanti sono gli studenti con doppia carriera

MILANO – Al Politecnico di Milano 32 studenti avevano deciso di cogliere una possibilità che si era appena aperta in Italia: si sono iscritti contemporaneamente a due corsi di laurea nel 2022. E il primo, Alessandro Pippa, è arrivato al traguardo proprio questa settimana, con una laurea in Ingegneria gestionale più una in Ingegneria meccanica, conquistate lo stesso giorno, a distanza di sei ore l’una dall’altra, facendo da apripista. Nel 2023, infatti, sono stati 211 gli studenti del Politecnico che si sono immatricolati a due corsi di laurea (anche in due atenei diversi) e nel 202425 - da una prima stima - si contano 126 persone che tenteranno la doppia impresa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Due lauree lo stesso giorno, la storia di Alessandro Pippa non è unica: quanti sono gli studenti con doppia carriera

