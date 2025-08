Due agosto 1980 | 45 anni dopo la verità finalmente sulla strage alla stazione di Bologna

Bologna ricorda la strage alla stazione e commemora le vittime del più grave attentato della storia del nostro Paese. Per l'ultima volta parlerà da presidente del Associazione dei familiari delle vittime Paolo Bolognesi, al suo posto Paolo Lambertini: «Orfano a 14 anni, nessuna sentenza mi restituirà mia madre, ma ho cercato la verità tutta la vita». 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Due agosto 1980: 45 anni dopo, la verità finalmente sulla strage alla stazione di Bologna

In questa notizia si parla di: anni - verità - strage - stazione

Ricordate il bacio di Fedez e Rosa Chemical a Sanremo? Dopo anni ecco tutta la verità! - È stato uno dei momenti più controversi e discussi del Festival di Sanremo degli ultimi anni: Rosa Chemical che, nel bel mezzo della sua esibizione, si avvicina a Fedez in platea, twerka sulle sue gambe e poi lo bacia appassionatamente in diretta nazionale.

“La verità su di lui”. Fine per la coppia vip italiana: lo ha lasciato dopo 27 anni - Una notizia improvvisa ha colto di sorpresa tutti. C’è infatti una svolta nella vita di Alvaro Vitali, con la moglie Stefania Corona che ha rilasciato un’importante intervista nella quale ha voluto fare un annuncio.

Doctor Who: 10 dure verità sul ritorno all’era di Christopher Eccleston dopo 20 anni - analisi critica della prima stagione di doctor who. La prima stagione del revival di Doctor Who, trasmessa nel 2005, rappresenta un punto di partenza fondamentale per il ritorno della serie televisiva.

#2Agosto. ‘Balla balla ballerino’ di #LucioDalla per il 45^esimo anniversario della #strage Stazione di #Bologna: il brano reinterpretato da Roberta Giallo in un video on line da sabato. @mdepascale: “Stretti alla verità per non dimenticare” La #notizia https://r Vai su X

Anniversario della #StragediBologna, il sindaco #Lepore: "Dobbiamo fare i conti la verità" Vai su Facebook

Dopo 45 anni abbiamo la verità definitiva sulla Strage di Bologna; Bologna fu strage fascista. Ora dite “fascista”; Bomba di Bologna, 45 anni dopo la verità. «È stata una strage neofascista di Stato».