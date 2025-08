Droghe è allarme ketamina Ricoveri per dipendenze in aumento | Giovani adulti i più vulnerabili

Le statistiche sulle dipendenze sono sempre più inquietanti anche a Modena e provincia, ma al contempo in campo medico si stanno facendo progressi pure in questo campo. Tanto che oggi, oltre all’approccio farmacologico, in città si sta sperimentando la Tms, ovvero la Stimolazione Magnetica Trancranica. Il Carlino ne ha parlato con Antonella Rosi, neurologa di Villa Rosa ed esperta di Tms. Dottoressa Rosi, i dati in vostro possesso mostrano un aumento nei ricoveri per dipendenze patologiche. Di cosa si tratta esattamente? "Nel primo semestre del 2025 abbiamo registrato 209 ricoveri per dipendenze nella nostra struttura. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Droghe, è allarme ketamina. Ricoveri per dipendenze in aumento: "Giovani adulti i più vulnerabili"

