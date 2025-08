Dove vedere in tv Polonia-Brasile oggi Nations League volley 2025 | orario semifinale e streaming

Oggi sabato 2 agosto (ore 13.00) si gioca Polonia-Brasile, semifinale della Nations League di volley maschile. A Ningbo (Cina) prosegue la Final Eight della prestigiosa competizione internazionale itinerante: dopo Italia-Slovenia, in programma alle ore 09.00, si disputerà la sfida da dentro o fuori che decreterà la seconda finalista. Si preannuncia uno scontro totale tra due delle squadre più forti a livello planetario quando manca poco più di un mese ai Mondiali. LA DIRETTA LIVE DI POLONIA-BRASILE DI VOLLEY DALLE 13.00 I biancorossi hanno regolato il Giappone per 3-0 ai quarti di finale, riuscendo a sbrigare il compito dopo un paio di set molto equilibrati. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Dove vedere in tv Polonia-Brasile oggi, Nations League volley 2025: orario semifinale e streaming

