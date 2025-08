Doppia festa nel weekend nel borgo di Montecoronaro.

Oggi e domani a Montecoronaro di Verghereto, promossa dalla Pro Loco, avrà luogo la 17° " Sagra dell’Acquacotta " e la 52° " Festa di Mezzaestate ", due appuntamenti molto amati dalla gente d’ Alto Savio e oltre. Come detto, oltre alla storica "Festa di Mezzaestate", il programma prevede anche la "Sagra dell’Acquacotta", che prende il nome da un piatto della antica cucina locale, inizialmente molto povero di ingredienti, che le massaie preparavano ai loro uomini al ritorno dai campi e dai boschi. Un piatto che gli stessi uomini, in specie boscaioli e carbonai, si preparavano da soli quando andavano a lavorare, per più mesi l’anno, nella lontana terra maremmana. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

