Dopo una lunga sessione il Consiglio comunale di Verona ha approvato la delibera sul progetto per il nuovo studentato

Il Consiglio comunale di Verona, nella notte tra il 31 luglio e l'1 agosto, ha approvato la delibera n. 482025 che prevede il “convenzionamento” per la realizzazione di un nuovo studentato in via Achille Sacchi. La proposta, avanzata dalla vicesindaca Bissoli, è stata accolta con un solo. 🔗 Leggi su Veronasera.it

