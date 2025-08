don matteo 15 spoleto pronta a tornare set

Cresce l’attesa per le riprese di Don Matteo 15. L’arrivo della troupe in città è previsto per la prima quindicina di settembre e la giunta comunale proprio in questi giorni ha concesso il patrocinio, confermando anche la collaborazione per l’organizzazione logistica dei vari set di riprese. "A seguito dei vari sopralluoghi effettuati – si legge nella delibera di giunta - si cercherĂ di valorizzare i luoghi classici della fiction (piazza Duomo e i relativi palazzi storici compreso il Teatro Caio Melisso con l’ex Museo Civico e il Teatrino delle 6) che costituiscono il nucleo della fiction stessa nonchĂ© tutte le location del centro storico cittadino e dell’ambito territoriale che verranno successivamente individuate". 🔗 Leggi su Lanazione.it

