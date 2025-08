Dispersione scolastica in Campania calo costante nonostante l’aumento delle segnalazioni Criticità restano nel biennio delle superiori

Dal 2021-2022 a oggi, la Campania registra un progressivo calo della dispersione scolastica. La scuola primaria è frequentata dal 99% degli alunni, così come il primo ciclo della secondaria. È nel biennio della scuola superiore che si concentra il maggior numero di abbandoni, con differenze marcate tra i diversi territori regionali e in particolare nell’area metropolitana di Napoli. I dati sono stati forniti dal direttore dell’Ufficio scolastico regionale, Ettore Acerra, durante un tavolo di lavoro organizzato dalla Prefettura di Napoli. L'articolo Dispersione scolastica in Campania, calo costante nonostante l’aumento delle segnalazioni. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

‘SuperAbili: fiorisce l’inclusione’, oggi il convegno sulla dispersione scolastica - Tempo di lettura: 2 minuti Nel pomeriggio di oggi, 16 maggio 2025, alle ore 16.30, presso l’IPSAR Le Streghe di Benevento, si terrà il convegno “SuperAbili: fiorisce l’inclusione” con l’interazione dei diversi attori del territorio alleati in una rete inter istituzionale per il superamento degli ostacoli culturali legati alla disabilità per sviluppare inclusione sociale, prevenire e combattere la dispersione e l’abbandono scolastico, nonché avvicinare il mondo scolastico al mondo del lavoro e promuovere attività imprenditoriali.

Dispersione scolastica e percorsi sbagliati, le storie di Lorenzo e Adelmo. «Cambiare strada è possibile se qualcuno ti aiuta davvero a scegliere» - Orientamento, laboratori, ascolto e imprese: così a Milano è nato uno spazio che parla ai ragazzi con strumenti concreti

Welfare, contro la dispersione scolastica avviso Cdp da 1,2 milioni di euro - Sostenere e promuovere progetti capaci di contrastare il fenomeno della dispersione scolastica in Italia, agendo sui fattori che concorrono a determinarla, con il coinvolgimento attivo delle scuole del territorio di riferimento.

Dispersione scolastica in calo in Campania, l’intervista Paola Brunese «È la vittoria del gioco di squadra: rafforzare i corsi di orientamento» - Un trend positivo, frutto di «un gioco di squadra», che ha messo assieme, attorno allo stesso tavolo, soggetti e ruoli istituzionali diversi. Scrive ilmattino.it

Dispersione scolastica in Campania, lenta ma costante diminuzione - Funziona la fase di prevenzione, con un aumento delle segnalazioni effettuate dai dirigenti scolastici ai Comuni, diminuis ... Segnala rainews.it