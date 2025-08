Discarica a Palazzo rosa Pulita la parte pubblica | Telecamere e controlli per fermare altri illeciti

La parte pubblica di Palazzo rosa è stata pulita. I grandi cumuli di rifiuti (plastica, carta, ferro e di tutto un po’), una distesa di sacchi neri – con dentro non si sa bene cosa – è stata rimossa. A darne notizia è l’amministrazione comunale, annunciando, allo stesso tempo, che sono stati avviati. controlli e misure contro gli abbandoni illeciti. L’intervento – viene spiegato – è stato eseguito in collaborazione con il gestore dei rifiuti, su richiesta del Comune, per ripristinare le condizioni di igiene e decoro. A seguito della quantitĂ anomala di rifiuti accumulati negli ultimi giorni (una vera e propria discarica a pochi passi dalle case e dai negozi, nel cuore del paese), l’amministrazione "ha motivo di ritenere che possano esservi stati abbandoni illeciti da parte anche di soggetti esterni all’immobile – si legge in una nota –, non riconducibili alle famiglie rimaste all’interno del condominio. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Discarica a Palazzo rosa. Pulita la parte pubblica: "Telecamere e controlli per fermare altri illeciti"

