Differenziata porta a porta per i locali al via tra le incertezze | Poco igienico riportare i carrellati all' interno

A più di 24 ore dall’avvio ufficiale della raccolta differenziata porta a porta per le utenze non domestiche in centro a Bari, i primi segnali di disagio arrivano dai ristoratori del centro città. Federica Mitolo e Francesco Zanframundo, titolari del ristorante Il Polpettificio su corso Vittorio. 🔗 Leggi su Baritoday.it