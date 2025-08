Dietro le sbarre di Opera | come fa la droga ad entrare nel carcere di massima sicurezza di Milano?

MILANO – L’indagine sul giro di spaccio nel carcere di Opera sembra soltanto alle battute iniziali, o quantomeno in grado di regalare sviluppi sorprendenti. La sensazione è che la banda fosse ben strutturata e organizzata e che potesse contare su alcuni detenuti all’interno del penitenziario (e forse pure sulla compiacenza di qualcuno che avrebbe dovuto controllare e non l’ha fatto). Il primo passo dell’inchiesta degli agenti della polizia penitenziaria è comunque giĂ degno di nota: nelle ultime ore, due uomini italiani sono stati arrestati per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio; ieri mattina è andata in scena la direttissima in Tribunale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Dietro le sbarre di Opera: come fa la droga ad entrare nel carcere di massima sicurezza di Milano?

In questa notizia si parla di: opera - carcere - milano - dietro

“L’Iliade” nel carcere di sicurezza, in anteprima l’opera di Giuliano Peparini: “Tra l’epoca di Omero e la nostra, le dinamiche umane non sono cambiate” – VIDEO - La nuova creazione originale di Giuliano Peparini, “L’Iliade”, debutterà in anteprima mondiale venerdì 4 luglio al Teatro Greco di Siracusa.

I mafiosi con il cellulare nel super carcere di Opera: un detenuto con lo smartphone e l’altro con un micro-telefonino nel bavero della giacca - Milano – Uno è stato “pizzicato” con lo smartphone in mano. L’altro aveva nascosto un micro cellulare nel bavero di una giacca.

Mafiosi con il cellulare, allarme sicurezza nel super carcere di Opera: un detenuto con lo smartphone e l’altro con un micro-telefonino nel bavero della giacca - Milano – Uno è stato “pizzicato” con lo smartphone in mano. L’altro aveva nascosto un micro cellulare nel bavero di una giacca.

Dietro le sbarre di Opera: come fa la droga ad entrare nel carcere di massima sicurezza di Milano?; Al Carcere di Opera l’arte dietro le sbarre: il murales firmato dai detenuti racconta il loro tempo; Il carcere milanese che ospiterà un murale di 60 metri fatto dai detenuti.

Sequestro di droga e cellulari nel carcere di milano-opera dopo indagine della polizia penitenziaria - Opera la polizia penitenziaria ha smantellato una rete criminale che introduceva droga e telefoni cellulari ai detenuti, con arresti e sequestri per garantire la sicurezza intern ... Segnala gaeta.it

Carcere di Opera, polizia penitenziaria sgomina racket di droga e telefonini per i detenuti - A darne notizia è il Sindacato autonomo Sinappe: “Meccanismo strutturato e ben organizzato”. Come scrive msn.com