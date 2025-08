Diagrams Fondazione Prada | l’arte di pensare per immagini

Life&People.it La Fondazione Prada di Venezia apre le porte ad una mostra destinata a lasciare il segno: Diagrams: A Project by AMOOMA, ideata da Rem Koolhaas. E’ un viaggio dentro la natura del diagramma come forma di linguaggio e strumento critico capace di leggere il presente. Allestita negli spazi di Ca’?Corner?della?Regina fino al 24 novembre, l’esposizione indaga l’impatto culturale e interdisciplinare di una struttura visiva che, pur essendo nata per scopi tecnici, oggi influenza l’arte, l’architettura, la comunicazione e persino il nostro modo di pensare. Il diagramma non è solo una mappa o uno schema, è un codice, una sintesi di idee complesse, una rappresentazione capace di raccontare storie senza usare parole. 🔗 Leggi su Lifeandpeople.it

"Diagrams" in Fondazione Prada a Venezia, un viaggio dentro la comunicazione visiva di dati ideata dallo studio di Koolhaas - V enezia, 12 mag. (askanews) – Forse è difficile immaginare che una mostra dedicata a mappe e diagrammi possa essere qualcosa di realmente affascinante ed esteticamente potente, qualcosa che in un certo modo offra un’immagine del mondo più lucida e articolata.

Al centro di "Diagrams" c'è la pratica progettuale di AMO/OMA, che dagli anni Settanta integra forme diagrammatiche come strumenti architettonici Un diagramma può essere descritto in sintesi come uno strumento per visualizzare informazioni su cui riflettere,

