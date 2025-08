Deposito incontrollato di rifiuti all' esterno del tomaificio la Polizia di Stato sospende l' attività del laboratorio

Accuse di reati ambientali per un laboratorio di calzature nell'entroterra di Cesenatico, in azione gli agenti del Presidio di Polizia di Cesenatico insieme agli agenti della Polizia Locale di Cesenatico che hanno fatto visita ad un laboratorio -tomaificio per verificare la regolarità . 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

In questa notizia si parla di: polizia - laboratorio - tomaificio - deposito

Droga, armi, passamontagna e una tenda-laboratorio: cosa ha scoperto la polizia nei boschi di Talamona - Sondrio, 10 giugno 2025 – Spaccio di droga in Valtellina, b litz antidroga  nei boschi della Valtellina.

Controlli straordinari della Polizia sulla A14: un laboratorio mobile per verificare le condizioni psicofisiche degli automobilisti - Lo scorso 19 giugno, presso il Casello Autostradale A/14 di Foggia, nell’ambito dei numerosi servizi di istituto pianificati dalla Polizia Stradale, è stato predisposto un servizio straordinario di controllo delle condizioni psicofisiche dei conducenti con l’impiego di numerose unità operative di.

In casa un laboratorio per confezionare droga. La polizia sequestra sei chili di eroina e coca - Allertati da una segnalazione su movimenti sospetti in un appartamento di Cologno Monzese, gli agenti della Squadra Mobile di Milano, coordinati dalla Procura di Monza, hanno arrestato un albanese di 49 anni che aveva messo in piedi un vero e proprio magazzino della droga.

Deposito incontrollato di rifiuti all'esterno del tomaificio, la Polizia di Stato sospende l'attività del laboratorio.

Polizia scopre a Catania deposito di scooter appena rubati - Un deposito di scooter rubati da poche ore è stato scoperto a Catania dalla polizia che li ha riconsegnati ai legittimi proprietari, alcuni dei quali non si erano neanche accorti del furto. Si legge su ansa.it