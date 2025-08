Dele Alli pensa al ritiro | da promessa del calcio inglese all’esclusione dal progetto Como

Era la stagione 20152016 quando in Inghilterra si iniziava a parlare di un giovane trequartista del Tottenham che, insieme al suo compagno di reparto, un certo Harry Kane, dovevano essere il futuro del calcio inglese, coloro che avevano la missione di riportare il “football” a casa. Oltre manica tutti ne erano sicuri: Dele Alli aveva tutte le carte in regola per essere un predestinato. A distanza di dieci anni, quella coppia d’oro degli Spurs ha preso strade molto diverse. Kane è diventato capitano della nazionale inglese, firmato col Bayern Monaco ed è ancora protagonista del calcio europeo. Alli, invece ha visto la luce del suo talento, così come la sua carriera, spegnersi lentamente. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Dele Alli pensa al ritiro: da promessa del calcio inglese all’esclusione dal progetto Como

Dele Alli si sta allenando con i giocatori del Como in esubero. Il centrocampista inglese è ai margini della squadra di Fabregas e ora potrebbe anche pensare di lasciare il calcio. Vai su Facebook

