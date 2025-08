Degrado dell' area verde nella frazione i residenti | Trasformazione amara per uno spazio nato con le migliori intenzioni | FOTO

“È sempre più drammatica la situazione del playground di via Bartolomeo Sciascia, nella frazione di Briano, dove un’area che era nata per promuovere sport, inclusione e socialità oggi versa in condizioni di degrado avanzato”, racconta un cittadino e residente M. V. “Il comune di Caserta aveva. 🔗 Leggi su Casertanews.it