De Biasi racconta la sua esperienza all’Inter: «Condividevo la stanza con Mazzola. Il sogno del debutto sfumò all’ultimo istante». Un ricordo dolceamaro, fatto di emozione, rispetto e una punta di rimpianto. Gianni De Biasi, ex centrocampista e in seguito allenatore con un lungo percorso tra club e Nazionale, ha raccontato a La Gazzetta dello Sport un episodio emblematico vissuto nella stagione 1975-76, durante la sua esperienza con l’ Inter. « Stagione 1975-76, sono un centrocampista di belle speranze e mi mettono in camera con Sandro Mazzola, un mito », ricorda De Biasi. Un’opportunitĂ unica, ma non del tutto semplice: « Mazzola tiene accesa la luce fino a notte inoltrata perchĂ© deve scrivere la sua autobiografia. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - De Biasi e il rimpianto all’Inter: «Mazzola scriveva di notte. La vera delusione fu non esordire in Serie A»

