Dazi Usa sulle auto all’Europa niente sconti Fin qui tariffe al 27,5%

Donald Trump di fatto smentisce Ursula von der Leyen ignorando i termini dell’accordo con la presidente della commissione e non applica la tariffa ridotta al 15% su vetture e componentistica importata dal Vecchio continente: si pagherà ancora il 27,5%, l’Italia tra i Paesi più danneggiati. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Dazi Usa, sulle auto all’Europa niente sconti. Fin qui tariffe al 27,5%

In questa notizia si parla di: dazi - auto - europa - niente

Dazi, Urso: per l'Italia auto e medicinali i settori più a rischio - Roma, 14 mag. (askanews) -Per l'Italia filiera dell'auto e farmaceutica sono due dei settori che rischiano di subire maggiormente ricadute negative dai dazi commerciali approntati dall'amministrazione Usa.

Dazi, furia di Trump sulle Barbie mentre ‘grazia’ le auto extra lusso - (Adnkronos) – Dazi del 100% sulle Barbie. Questa la proposta choc del presidente Usa Donald Trump, che arriva come una tegola sulle celebri bambole Mattel amate in tutto il mondo.

>>>ANSA/Le borse brindano alle intese sui dazi, corrono le auto - L'accordo tra Usa e Giappone sui dazi al 15% annunciato nella notte ha messo le ali ai piedi ai listini di borsa in Asia e Pacifico e, di riflesso, a quelli del Vecchio Continente.

Per approfondire, leggi qui l'articolo: https://www.ilsole24ore.com/art/dazi-15percento-ora-non-auto-esenzioni-stand-by-svizzeri-sotto-shock-ottawa-invita-buy-made-canada-AHI2qa0B Vai su Facebook

Dazi, la stangata di Trump, contro auto Ue, Canada e Svizzera. Proteste in Brasile; Dazi Usa-Ue, le tariffe sulle auto per ora restano oltre il 15%: nessuna riduzione | Borse europee in profondo rosso; Dazi Usa, sulle auto all’Europa niente sconti (almeno fin qui).

Dazi, l'Europa resta al 15% ma preoccupa l'incognita sulle automobili. Si tratta a oltranza - Bruxelles intende difendere anche farmaci, moda e cosmetici. msn.com scrive

Accordo USA-Ue sui dazi, volano le auto europee: Mercedes e Volvo in festa | I numeri delle vendite - Donald Trump continua a chiudere accordi con i partner commerciali degli Stati Uniti. Come scrive mobilitasostenibile.it