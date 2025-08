Dazi universali Trump all’attacco di tutto il mondo

Nella notte fra il 31 Luglio e il primo agosto Donald Trump ha stabilito i nuovi dazi per tutti i paesi del mondo, inclusi quelli che avevano già negoziato degli . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Dazi «universali» Trump all’attacco di tutto il mondo

Dazi, Casa Bianca: “Trump vuole mantenerli al 10% per tutti” - (Adnkronos) – "Il presidente Donald Trump è impegnato sui dazi base del 10% non solo per il Regno Unito ma per i negoziati commerciali con tutti i Paesi".

"Vuole tenere tariffe al 10% per tutti". Il piano di Trump per la guerra dei dazi - "Il presidente è impegnato sui dazi base del 10% non solo per il Regno Unito ma per i negoziati commerciali con tutti i Paesi", ha dichiarato la portavoce della Casa Bianca

Prove di dialogo Cina-Usa sui dazi, Pechino: "Passo importante" | Trump soddisfatto: "Fatti grandi progressi" - Gli incontri per cercare una de-escalation nella guerra commerciale si tengono in un luogo segreto a Ginevra; forse dureranno sino a lunedì

Non è uno scherzo. Nethanyahu ha davvero candidato Donald Trump al premio Nobel per la Pace. E’ il mondo alla rovescia. I signori della guerra che sulla pelle delle vittime si scambiano salamelecchi e si assegnano trofei. Vai su Facebook

Dazi, l'annuncio di Trump: tariffe reciproche in tutto il mondo, all'Ue 20%; Dazi, conto alla rovescia: il 9 luglio finisce la pausa voluta da Trump – Ecco cosa potrebbe succedere; Trump, dazi reciproci per tutti i Paesi. Si valutano tariffe universali al 20%.

Dazi, Trump conferma le tariffe concordate con la Ue. Svizzera al 39%, Canada al 35% - Il decreto firmato in nottata rilancia dal 7 agosto la guerra commerciale con molti partner. Da ilsole24ore.com

Dazi Trump, la lista dei paesi colpiti: inizia così la nuova era protezionistica Usa - Questa aliquota verrà applicata ai paesi con cui gli Usa hanno un surplus commerciale. Lo riporta tag24.it