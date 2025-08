Dazi studio Cgia | Costano all’Italia come il ponte sullo stretto di Messina

In attesa che venga ufficializzata la lista dei prodotti esentati dai dazi sull’ export dall’Europa negli Stati Uniti – che scatteranno il prossimo 7 agosto – l’ Ufficio studi della Cgia ha elaborato una stima sui danni che l’applicazione dell’aliquota al 15 per cento decisa domenica scorsa in Scozia tra i presidenti Trump e von der Leyen dovrebbe causare all’Italia: si tratterebbe, almeno nel breve termine, di una cifra tra i 1415 miliardi di euro all’anno. Un importo che, in linea di massima, corrisponde al costo che nei prossimi anni sosterrĂ il nostro bilancio statale per realizzare la piĂą grande opera pubblica di sempre: vale a dire il ponte sullo Stretto di Messina. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Dazi, studio Cgia: “Costano all’Italia come il ponte sullo stretto di Messina”

In questa notizia si parla di: dazi - cgia - italia - studio

Cgia, costo dei dazi Usa fino a 12 miliardi di euro - Nel caso i dazi imposti da Trump dovessero rimanere gli stessi di oggi costerebbero all'Italia 3,5 miliardi di euro di mancato export.

Cgia:con dazi Usa un costo fino a 12mld - 12.50 Se i dazi di Trump dovessero restare uguali a oggi costerebbero all'Italia 3,5 miliardi di euro di mancate esportazioni.

Dazi, Trump all’Ue: tariffe al 30% da agosto. «Se reagite, il vostro aumento aggiunto alla cifra». Allarme Cgia: «Costo fino a 12 mld» - Dopo i nuovi dazi per il Canada al 35% è arrivato il turno dell’Unione europea. Il nuovo affondo di Trump cancella l'ottimismo dei mercati per le trattative commerciali in corso

Il deficit creato dal Big Beautiful Bill finanziato coi dazi. 3.000 miliardi in 10 anni. Sembra fantascienza ma #Trump intende cambiare la struttura della finanza pubblica americana. Essendo il cliente del mondo si gioca un partita apparentemente folle #13luglio Vai su X

Dazi, studio Cgia: “Costano all’Italia come il ponte sullo stretto di Messina”; DAZI: CI COSTANO QUANTO IL PONTE DI MESSINA; Quanto costerebbero all’Italia i dazi USA al 30%.

Dazi, studio Cgia: “Costano all’Italia come il ponte sullo stretto di Messina” - In attesa che venga ufficializzata la lista dei prodotti esentati dai dazi sull’export dall’Europa negli Stati Uniti – che scatteranno il prossimo 7 agosto – l’Ufficio studi della Cgia ha elaborato . Scrive lapresse.it

La stima della Cgia di Mestre: i dazi al 15% costano all'Italia quanto il Ponte sullo Stretto di Messina - In attesa che venga ufficializzata la lista dei prodotti esentati dai dazi che scatteranno il 7 agosto , secondo una stima della Cgia , l’applicazione ... Segnala msn.com