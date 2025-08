Dazi Foti sull’intesa Usa-Ue | Era difficile fare meglio Ora apriamo nuove rotte

Roma, 2 agosto 2025 – Com’è andata, dunque, la partita dei dazi? Per Tommaso Foti, ministro per gli Affari europei, FdI, “il punto non è se capire se siamo andati bene o meno, quanto piuttosto cosa possiamo fare, da ora, per non ritrovarci piĂą in una situazione simile”. Ministro, beh, intanto c’è il merito: c’è chi dice che il 15% è comunque tanto e chi dice che ci è andata di lusso. “Io dico che i dazi, a qualunque percentuale, non sono mai un fatto positivo. Detto ciò: faccio notare ai detrattori che oggi possiamo parlare di dazi al 15%, ma il 5% giĂ lo pagavamo, mentre fino a poco fa rischiavamo un devastante 30%”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Dazi, Foti sull’intesa Usa-Ue: “Era difficile fare meglio. Ora apriamo nuove rotte”

In questa notizia si parla di: dazi - foti - fare - intesa

Dazi per l’Italia al 10%, Tajani e Foti: “Per noi si può fare” - Manduria, Taranto 7 luglio 2025 – “Il 10% non sarebbe un dazio insopportabile per la nostra economia”.

Foti (Ambrosoli): Dazi USA preoccupano - Roma, 25 giu. (askanews) - "L'attuale situazione geopolitica ci preoccupa: genera instabilitĂ e incertezza, condizioni tutt'altro che ideali per il business.

Foti, 'sui dazi la strada maestra è la trattativa' - Il paracadute di cui ha parlato la Meloni ha "la bandiera dell'Italia": "noi abbiamo indubbiamente il dovere di rimanere collegati all' Europa perché ne facciamo parte, siamo fondatori dell' Unione Europea " e con gli Stati Uniti "la strada maestra è quella della trattativa ".

L’accordo Ue-Usa sui dazi si porta dietro uno strascico di polemiche e insoddisfazione. Perché, a detta di alcuni, non soddisfa. Anzi, umilia, soprattutto al di qua dell’Atlantico, in Europa. All’indomani dell’intesa raggiunta da Donald Trump e Ursula von der Ley Vai su Facebook

La mia opinione sull'accordo UE-USA sui dazi. Vai su X

Dazi, Foti sull’intesa Usa-Ue: “Era difficile fare meglio. Ora apriamo nuove rotte”; Un accordo, due versioni, molti dubbi: l’intesa Ue-Usa sui dazi è più caos che altro; L’intesa sui dazi è riuscita a mettere d’accordo le opposizioni.

Dazi, governo in campo: Salvini chiede stop al patto di stabilità, Tajani di blindare i settori più esposti - La linea che trapela da Palazzo Chigi: bene l’intesa, per il solo fatto che ci sia stata e abbia scongiurato gli effetti potenzialmente “devastanti” di un no deal, ma non è ancora il tempo di dare un ... Lo riporta msn.com

Dazi, verso intesa Usa-Ue: Trump incontra Von der Leyen nel week-end - Fonti di Bruxelles hanno indicato che un compromesso potrebbe essere nelle carte durante il fine settimana. Lo riporta ilsole24ore.com