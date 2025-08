dazi borse globali a picco

Donald Trump spariglia di nuovo le carte e affossa i mercati. È vero che conferma, con partenza il 7 agosto, la tariffa del 15% per l’Ue (e non era così scontato), sia pure con qualche aggiustamento e senza le esenzioni ipotizzate, ma colpisce con forza Paesi come il Canada (35%), la Svizzera (39%) e il Sudafrica (30%). E il risultato è che le Borse europee e Wall Street, spaventate dagli effetti dei dazi sull’economia e dai deludenti dati macro americani, chiudono in forte ribasso: Parigi cede il 2,91%, Francoforte il 2,65%, Londra lo 0,70%, Milano -2,55%, con il Dow Jones che registra una perdita dell’1,19%. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

