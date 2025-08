Dati rubati per ricattare vip e imprenditori rimane libero l’investigatore ferrarese indagato

A poche ore dalla notifica dell’avviso di fine indagine per la vicenda della presunta banda di spie che raccoglieva dati per ricatti e dossier a vip e imprenditori, arriva anche il pronunciamento del tribunale del Riesame sulle misure cautelari richieste dalla procura per alcuni degli indagati. Tra questi c’è anche Luca Cavicchi, investigatore privato ferrarese di 63 anni, finito sotto indagine per alcuni presunti accessi abusivi a sistema informatico in concorso con altri soggetti, seppure sin da subito ritenuto estraneo all’ipotizzata associazione a delinquere. Per quanto riguarda Cavicchi, il giudice per le indagini preliminari aveva a suo tempo rigettato la richiesta di misura cautelare avanzata dai pm della Dda di Milano, i quali avevano impugnato l’atto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

