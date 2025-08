THQ Nordic e Gunfire Games hanno ufficializzato lo sviluppo di Darksiders 4, nuovo capitolo della celebre saga action-adventure. In arrivo su PlayStation 5, Xbox Series XS e PC, il gioco promette un ritorno in grande stile nell’universo post-apocalittico che ha reso iconica la serie. Non è ancora stata fissata una data di uscita, ma le prime informazioni confermano un’esperienza ricca di azione, esplorazione e misteri da svelare. Un nuovo Cavaliere si prepara alla battaglia. In Darksiders 4, i giocatori vestiranno i panni di uno dei leggendari Cavalieri dell’Apocalisse, ciascuno con armi iconiche, poteri sovrannaturali e stili di combattimento unici. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net

© Gamerbrain.net - Darksiders 4 è realtà: THQ Nordic annuncia il ritorno dei Cavalieri dell’Apocalisse