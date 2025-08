“ Damiano Amaglio, consigliere comunale di Seriate, terza città della provincia di Bergamo con 27.000 abitanti, ha aderito a Forza Italia. Amaglio è una figura importante sul territorio: è stato il consigliere comunale più votato alle ultime elezioni e in passato ha ricoperto anche il ruolo di consigliere provinciale. La sua adesione rappresenta un segnale rilevante per la crescita del partito nella provincia di Bergamo ed è frutto di un lavoro costante che stiamo portando avanti sul territorio. Erano dieci anni che a Seriate non c’erano consiglieri comunali di Forza Italia. Ringrazio il nostro segretario provinciale e vicepresidente della provincia di Bergamo, Umberto Valois, per l’impegno profuso. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

© Bergamonews.it - Damiano Amaglio aderisce a Forza Italia