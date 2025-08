Dalla terra alla spiaggia | le eccellenze agricole locali degustate sul litorale

Associare il territorio della vacanza ai prodotti tipici per valorizzare e promuovere le eccellenze agroalimentari della regione: è questo l’obiettivo di ‘Tipici da Spiaggia’, evento giunto alla 6 edizione che quest’anno in Emilia Romagna coinvolgerĂ , il 5 agosto, 4 localitĂ della Riviera in. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it