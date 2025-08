Dalla stazione di Bologna a Washington

1 luglio 2025. La Cassazione conferma le condanne a Paolo Bellini, Piergiorgio Segatel e Domenico Catracchia: si chiude così un altro capitolo della strage alla stazione di Bologna del 2 agosto 1980. “Finalmente conosciamo tutti i retroscena. Questo ci permette sicuramente di avere una situazione. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

La Coppa Italia arriva a Bologna, Italiano e alcuni giocatori in stazione: video - I tifosi hanno aspettato i rossoblù anche a Casteldebole per accoglierli e ringraziarli dell'impresa

La Coppa Italia arriva a Bologna: Italiano in stazione con il trofeo, l’abbraccio dei tifosi da Roma - Bologna, 15 maggio 2025 – Mister Vincenzo Italiano scende dal treno alle 5.06. Ha la Coppa Italia in braccio.

Corrono verso la stazione con cocaina negli slip, coltelli e contanti: fermati 3 giovani nella notte a Bologna - Tre giovani arrestati a Bologna per spaccio: fermati con droga e armi in auto durante un controllo notturno della Polizia.

Ricostruzioni dietro la strage del 2 agosto. Dalla stazione di Bologna a Washington; Dopo i bombardamenti Usa a Tehran, allerta alta anche a Bologna; Bologna, oggi manifestazione delle destre estreme: presidio antifascista Anpi.

In “Non era un mostro strano”, Gianni Montieri ricorda il giorno della strage alla stazione attraverso la sua storia personale, ricostruendo il quadro emotivo di un ... - In “Non era un mostro strano”, Gianni Montieri ricorda il giorno della strage alla stazione attraverso la sua storia personale, ricostruendo il quadro emotivo di un’Italia che, da quel momento in poi, ... Come scrive linkiesta.it

Strage di Bologna, un demonio dietro la follia - R50/ Alle 10,25 del 2 agosto di 45 anni fa esplose una bomba nella sala d’aspetto di seconda classe alla stazione di Bologna. Da repubblica.it