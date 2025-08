dal parco dei mulini al tevere progetto di riqualificazione da oltre 850mila euro

"Dal parco dei mulini al Tevere passando per la cittĂ storica: itinerari di benessere ", è il progetto da ben 850mila euro approvato dalla giunta comunale grazie alla partecipazione al bando Csr per l’Umbria 20232027 e inerente la Realizzazione, miglioramento, adeguamento e ampliamento di infrastrutture ricreative pubbliche. "Un’ipotesi di lavoro ambizioso, per ora sulla carta" - specifica il Comune - che prevede la riqualificazione totale del parco dei mulini (Le Fonti), della copertura del parcheggio interrato di via Luca della Robbia, il collegamento con il Tevere passando per "via de’ Cesare" e per le mura nord, attuando nel contempo gli interventi del Peba (abbattimento barriere architettoniche) e prevede lavori nelle aree pubbliche del percorso ciclopedonale del Tevere. 🔗 Leggi su Lanazione.it

