Dai ragazzi, tolgo il disturbo: Lobotka perde il posto e fa le valigie Ha già posato con la nuova maglia"> Lobotka è pronto a lasciare il Napoli: sta preparando le valigie per emigrare. Una decisione improvvisa dopo la perdita del posto. Lobotka, a sorpresa, è pronto a dire addio al Napoli. Il centrocampista ha perso gerarchie all’interno dello scacchiere di Antonio Conte e ora sarebbe in procinto di proseguire la propria carriera lontano dal capoluogo campano. Una decisione improvvisa, che ha destabilizzato soprattutto i tifosi. Il Napoli si è mosso con grande decisione in questa estate 2025, consapevole che riconfermarsi dopo uno scudetto non è mai semplice. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

